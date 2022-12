Oroscopo di oggi 13 dicembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 13 dicembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 13 dicembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 13 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Qualcuno potrebbe tentare di dirottare la tua gioia mentre la luna nell'umoristico Leone si oppone a Saturno restrittivo. Potrebbero criticare le scelte che fai nella tua vita amorosa, esprimere disapprovazione per il modo in cui disciplina i tuoi figli o scoraggiare i tuoi piani per il futuro. Potresti rimanere sbalordito per un momento, ma non lascerai che una leggera svista non venga affrontata. Diventerai più audace mentre la luna accende un ardente grande trigono con il sole nell'audace Sagittario e la feroce Eris nel tuo segno, spingendoti a difenderti e a combattere per ciò in cui credi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 13 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Potresti sentire come se il peso del mondo fosse sulle tue spalle mentre la luna nell'orgoglioso Leone e il tuo regno domestico si oppone all'ambizioso Saturno nel tuo settore professionale. Soddisfare le esigenze della tua carriera può essere stressante, soprattutto quando devi mettere la tua vita personale nel dimenticatoio. Inizierai a sentirti più sicuro della tua capacità di gestire i tuoi affari mentre la luna accende un ardente grande trigono con l'ottimista Sole del Sagittario e l'impavido Eris. Quando osi credere in te stesso, scoprirai di essere più capace di quanto pensi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 13 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

L'atmosfera può diventare un po 'negativa poiché la luna nell'umoristico Leone si oppone al cupo Saturno sul tuo asse di comunicazione. Qualcuno potrebbe spegnerti o scoraggiare la tua creatività quando parli a sproposito. Non tutti possono scherzare, quindi considera il tuo pubblico prima di dire qualcosa di spigoloso. Diventerai più audace man mano che il giorno avanza e la luna accende un ardente grande trigono con l'impavida Eris e il sole nel Sagittario esagerato. Questo potrebbe essere un buon momento per sostenere un progetto che le persone sono riluttanti ad abbracciare. La loro intuizione potrebbe essere illuminante

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 13 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti sentirti scoraggiato riguardo al denaro o ai beni poiché la luna nell'orgoglioso Leone si oppone a limitare Saturno sul tuo asse finanziario, specialmente se qualcosa ostacola ciò di cui hai bisogno. Cerca di non prenderla sul personale. La mancanza di risorse non riflette la tua autostima. Invece di sentirti sconfitto, sarai ispirato a trovare un modo per acquisire ciò che cerchi mentre la luna accende un ardente grande trigono con l'impavido Eris e il sole nell'audace Sagittario. Qual è la cosa peggiore che può succedere se spari? Chi non risica non rosica. Sarai sorpreso di ciò che puoi ottenere quando ti rifiuti di accettare un no come risposta.