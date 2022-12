Oroscopo di oggi 5 dicembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 5 dicembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 5 dicembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Sarai audace nella tua ricerca dell'amore mentre Venere in Sagittario e la tua casa dell'avventura si sincronizzano con la guerriera Eris nel tuo segno. Non c'è sfida troppo grande e nessun ostacolo troppo scoraggiante quando sei così eccitato. Una volta che inizi, non c'è modo di fermarti. Si spera che qualunque cosa tu stia cercando valga la pena che farai per ottenerla. Sarebbe un peccato mettere così tanta energia nel perseguire qualcuno che non merita uno sforzo così eroico. Potrebbe essere utile sapere cosa ci aspetta.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Potresti essere sopraffatto da un bisogno irrefrenabile di ottenere ciò che desideri mentre il tuo sovrano, Venere e la guerriera Eris si sincronizzano nelle aree più private della tua carta. Nonostante i tuoi migliori sforzi, alcuni desideri non possono essere ignorati. La lussuria o una profonda connessione emotiva potrebbero spingerti a conquistare qualcuno. Sarai particolarmente implacabile se questa persona ti ha rifiutato in passato. Risparmia la tua passione per chi la vuole e se la merita. Non sprecare energia abbaiando sull'albero sbagliato. Hai bisogno di una guida su cui fare affidamento.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

La farfalla sociale diventa più un fastidioso calabrone mentre la pudica Venere e la combattiva Eris si sincronizzano nelle tue zone relazionali. Che tu stia cercando una relazione o l'accettazione in un circolo sociale esclusivo, farai ogni sforzo per ottenere ciò che desideri, indipendentemente dal costo. Se sei stato escluso o respinto in passato, sarai particolarmente tenace. Non c'è vergogna nell'inseguire ciò che desideri. Qualcuno potrebbe essere impressionato dalla tua disponibilità a fare una mossa audace. Leggi i segnali che le persone inviano e assicurati di non essere un fastidio.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Il fascino e la pura audacia possono portarti in posti in cui non sei mai stato prima. Avrai il potere di rivendicare il tuo posto al tavolo mentre Venere e l'audace Eris danno energia ai tuoi settori occupazionali. Userai tutto ciò che hai per ottenere il favore, in particolare con qualcuno che ha chiuso un occhio sui tuoi talenti in passato. La tua audacia potrebbe prendere alla sprovvista alcune persone. Allo stesso tempo, non possono fare a meno di essere abbagliati dalla tua sfacciataggine e dal tuo coraggio. Avrai bisogno di una guida per sfruttare al meglio il momento.