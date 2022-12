Oroscopo di oggi 6 dicembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 6 dicembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 6 dicembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 6 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Presto, potresti voler programmare un incontro con le risorse umane o un reclutatore di lavoro per discutere le tue opzioni di carriera. Sarai ansioso di entrare in contatto con persone che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi con Mercurio nell'ambizioso Capricorno e il tuo settore professionale fino all'11 febbraio. Mentre Mercurio quadra Giove entusiasta oggi, le aspettative gonfiate potrebbero indurti a puntare a qualcosa fuori portata. Non preoccuparti. Mercurio trascorrerà un lungo periodo qui a causa di un imminente retrogrado, dandoti un sacco di tempo per diventare reale su ciò che è possibile e concentrarti sull'opportunità perfetta. Una conversazione con una persona più anziana o più esperta può aiutarti a capire le tue opzioni.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 6 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Porterai le tue conoscenze al livello successivo con Mercurio intellettuale in Capricorno e la tua casa di istruzione superiore fino all'11 febbraio. Non c'è momento migliore per iscriversi a un corso o iniziare un corso di studio indipendente. Questo è anche un momento fantastico per insegnare, pubblicare, fare pubblicità o pubbliche relazioni. Questa potente energia può aiutarti a entrare in contatto con un pubblico di persone più ampio di quello che hai raggiunto prima. Un'idea potrebbe diventare globale o un viaggio potrebbe essere all'ordine del giorno. Tuttavia, potresti voler evitare di lanciare nuovi progetti durante l'imminente retrogrado. Potresti suonare il clacson un po' troppo forte mentre Mercurio quadra Giove oggi. Non sopravvalutare le tue capacità..

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 6 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potresti essere al corrente di conversazioni che le persone vogliono mantenere in basso con il chiacchierone Mercurio in Capricorno e la tua casa di informazioni riservate fino all'11 febbraio. Nelle prossime settimane, i tuoi cari potrebbero condividere informazioni che non possono rivelare a nessun altro. Sesso, denaro e argomenti troppo controversi per essere discussi in pubblico saranno probabilmente presenti in queste conversazioni. Puoi anche rilasciare alcune informazioni succose, specialmente quando condividi un momento intimo. Attenzione, Gemelli. Le chiacchiere potrebbero rivelare più di quanto intendevi. Questo regno governa anche le risorse condivise, rendendolo un momento eccellente per gestire gli affari finanziari. Tuttavia, sii cauto nel tenere negoziati durante l'imminente retrogrado.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 6 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Prendi la tua bevanda preferita e prendi una sedia. Il loquace Mercurio nella tua casa di collaborazione fino all'11 febbraio ispirerà conversazioni approfondite. Con Mercurio in Capricorno maturo, argomenti seri saranno oggetto di discussione. Questo è un momento eccellente per chiarire i termini della tua relazione e determinare dove stanno le cose con un partner romantico o d'affari. Le conversazioni individuali saranno perspicaci, sia con un partner, un amico fidato o un terapista. Il feedback che riceverai ti aiuterà a capire meglio te stesso. Mentre Mercurio diventa retrogrado durante questa fase, alcune discussioni andranno agli straordinari. Puoi aspettarti di rivisitare alcuni argomenti ancora e ancora finché non vengono risolti.