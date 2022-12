Oroscopo di oggi 7 dicembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 7 dicembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 7 dicembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Dire la cosa sbagliata può avere conseguenze poiché la Luna Piena incontra Marte nei Gemelli chiacchieroni e la tua casa di comunicazione. Prima di dire qualcosa che potrebbe turbare qualcuno, considera l'impatto che le tue parole potrebbero avere. Dovrai essere altrettanto cauto quando comunichi tramite e-mail. Invece di premere invia subito, lascia che un messaggio infuocato riposi nella cartella delle bozze. Quando l'atmosfera è meno accesa, sarai sollevato dal fatto che non hai peggiorato le cose. Potresti sentire il bisogno di andare alla grande o di tornare a casa mentre il sole e Urano si allineano. Una scommessa potrebbe dare i suoi frutti, ma potrebbe anche provocare una perdita.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Una questione che coinvolge denaro o beni può trasformarsi in una faccenda accesa mentre la luna piena dei Gemelli incontra il potente Marte nella tua casa dei beni. Anche se sei sotto pressione per portare a termine le cose, non prendere una decisione affrettata. È importante che sembri sapere cosa stai facendo con l'autorevole Saturno a bordo. Rallenta e pensa alle cose. La familiarità può generare disprezzo poiché il Sole Sagittario quadra Giunone devoto nella tua zona comunitaria. Più sei coinvolto negli affari personali di qualcuno, meno ti senti a tuo agio. Non entrare più in profondità di quanto tu non sia già. Lascia che l'altra persona si occupi dei propri problemi mentre rimani nella tua corsia.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Sei destinato ad essere eccitato mentre la Luna Piena si fonde con il guerriero Marte nel tuo segno. Ti sembrerà di implodere se non puoi fare qualcosa per una preoccupazione importante. Andare d'accordo con gli altri (soprattutto con il tuo interesse amoroso) non sarà facile. Tuttavia, la cooperazione è fondamentale per essere in grado di fare ciò che vuoi fare. Ridurre un potenziale conflitto e trovare un modo per far funzionare le cose. Puoi essere imprevedibile quando il Sole Sagittario si scontra con il ribelle Urano. Qualcuno potrebbe chiedersi se sei una persona di cui si può fidare o su cui fare affidamento. Nemmeno tu capirai perché fai le cose che fai.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Prendi la tua bevanda preferita e prendi una sedia. Il loquace Mercurio nella tua casa di collaborazione fino all'11 febbraio ispirerà conversazioni approfondite. Con Mercurio in Capricorno maturo, argomenti seri saranno oggetto di discussione. Questo è un momento eccellente per chiarire i termini della tua relazione e determinare dove stanno le cose con un partner romantico o d'affari. Le conversazioni individuali saranno perspicaci, sia con un partner, un amico fidato o un terapista. Il feedback che riceverai ti aiuterà a capire meglio te stesso. Mentre Mercurio diventa retrogrado durante questa fase, alcune discussioni andranno agli straordinari. Puoi aspettarti di rivisitare alcuni argomenti ancora e ancora finché non vengono risolti.