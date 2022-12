Oroscopo di oggi 9 dicembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 9 dicembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 9 dicembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Un grande schema romantico potrebbe essere in lavorazione mentre Venere quadra l'ottimista Giove. Potresti perdere qualcosa con Giove nella tua sfuggente dodicesima casa. Non puoi permetterti di sorvolare sui dettagli se stai pianificando qualcosa di grande. Eleverai l'atto di lavorare nella stanza a una forma d'arte quando Venere entrerà nel Capricorno alla ricerca dello status. Beneficerai di conoscere meglio le persone influenti nella tua cerchia professionale fino al 2 gennaio. Alcuni potrebbero accusarti di chiacchierare con la folla, ma non c'è da vergognarsi nell'essere ambiziosi. Se vuoi ascendere, devi creare connessioni che ti aiutino a raggiungere la vetta.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Chiederai molto agli altri poiché il tuo sovrano, Venere, quadra Giove. Le tue aspettative potrebbero essere sopra le righe. Considera se la persona in questione possiede il tempo, le risorse o il desiderio di soddisfare la tua richiesta. L'amore diventa globale quando Venere entra nel Capricorno e nella tua nona casa mondana. Gli scenari legati alla distanza possono essere presenti nella tua vita amorosa fino al 2 gennaio. Potresti essere coinvolto in una relazione amorosa a distanza, oppure tu e il tuo partner potreste partire per una fuga romantica. Se single, potresti incontrare qualcuno di eccitante durante il viaggio. Se rimani vicino a casa, una persona matura e sofisticata che proviene da una cultura o un background diverso potrebbe attrarti. È bene espandere le tue opzioni.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Le manifestazioni di affetto possono diventare imbarazzanti. Venere amorosa nella tua zona di coppia quadra l'eccessivo Giove nel tuo settore pubblico, mettendo a dura prova la tua vita amorosa. Saprai di aver esagerato se qualcuno ti dice di prendere una stanza. Desidererai una connessione significativa mentre Venere entra nel Capricorno e nella tua casa dell'intimità. Fino al 2 gennaio potresti essere nel mercato per il supporto finanziario. Fortunatamente, questo regno governa anche i soldi degli altri. Vantaggi finanziari e altre risorse possono arrivare tramite il tuo partner o un importante alleato in affari. Se single, potresti attrarre un partner che fornisca la credibilità sociale e i vantaggi materiali che cerchi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

L'appassionata Venere nella tua zona di produttività quadra l'ottimista Giove, facendoti impazzire. Assicurati di avere il tempo, le risorse e le competenze necessarie prima di aggiungere un altro progetto al tuo piatto. Il tuo entusiasmo può superare le tue capacità. Venere entra nel Capricorno e nella tua casa di collaborazione, incoraggiando un atteggiamento maturo verso l'amore. Fino al 2 gennaio, trarrai vantaggio dalla definizione dei termini della tua relazione e dalla definizione delle regole di base. Il fidanzamento e il matrimonio sono favoriti. Questo è anche un ottimo momento per aggiornare una storia d'amore casuale a qualcosa di più esclusivo. Se single, potresti attrarre un potenziale partner responsabile e pronto a impegnarsi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Leone :

La tua vita amorosa può essere dolce mentre un allineamento Venere-Giove dà energia alle tue zone di appuntamenti e intimità. Tuttavia, se tu e il tuo partner avete livelli di interesse diversi, qualcuno potrebbe sentirsi sopraffatto. Quando sei infatuato, farai cose folli come mandare messaggi da ubriaco e comprare regali stravaganti. A volte, meno è meglio. Venere entra nell'ambizioso Capricorno, promettendo di rendere la tua vita lavorativa più soddisfacente. Beneficerai di relazioni amichevoli con i colleghi fino al 2 gennaio. Questo è il momento perfetto per un colloquio perché i datori di lavoro ti troveranno simpatico e determinato. Se hai una cotta per un collega, potrebbe prenderne atto e rispondere a tono. Attento, Leone. Una volta che mescoli l'utile al dilettevole, le cose non torneranno più come prima.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Vergine:

Niente è troppo sontuoso quando stai piumando il tuo nido. Una piazza Venere-Giove potrebbe ispirarti ad acquistare arredi o decorazioni di lusso. Qual è la motivazione dietro la tua follia di trasformazione? Forse c'è qualcuno di nuovo nella foto o vuoi ravvivare le cose con il tuo partner. Le prospettive per il romanticismo sono promettenti mentre Venere entra nel determinato Capricorno. Gli appuntamenti e le relazioni potrebbero essere più soddisfacenti del solito fino al 2 gennaio. Appuntamenti divertenti con il tuo partner possono mantenere vivo l'amore. Se single, l'atmosfera sensuale che invii aumenterà il tuo fascino, attirando più persone nella tua orbita. Uscire e fare cose che ti piacciono può aiutarti a stabilire nuove ed entusiasmanti connessioni.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Bilancia :

Non puoi fare a meno di sentirti entusiasta delle nuove possibilità di lavoro. Potrebbe esserci un nuovo lavoro all'orizzonte e avrai la tua scelta di incarichi di prugne. Puoi impegnarti in più di quanto puoi gestire mentre Venere quadra Giove entusiasta. Non lasciare che l'eccitazione ti induca a dire di sì quando dovresti dire di no o forse. Ci sono solo così tante ore al giorno e non vorrai passarle tutte a lavorare. Venere entra nel Capricorno e nel tuo regno domestico, portando la promessa di felicità sul fronte interno. Coltivare la bellezza e l'amore nel tuo dominio privato sarà una priorità fino al 2 gennaio. Arredi e decorazioni di lusso sono un investimento intelligente.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Scorpione :

Il tuo desiderio di divertirti potrebbe spingerti a sborsare un sacco di soldi per un appuntamento o una gita con i tuoi figli. Anche un hobby preferito potrebbe accumulare grossi conti mentre Venere si scontra con lo stravagante Giove. È bello se stai facendo una pazzia per un'occasione speciale, ma potresti voler impostare un limite di spesa per l'intrattenimento quotidiano. L'amore sarà nella tua mente mentre Venere entra nel Capricorno e nella tua zona di comunicazione. Esprimerai affetto liberamente fino al 2 gennaio, inviando dolci messaggi di testo ed effettuando chiamate premurose. Non sorprenderti quando gli altri rispondono a tono. Il tuo calore creerà relazioni positive con fratelli, vicini e amici.