Oroscopo della settimana dal 12 al 18 dicembre 2022 - Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 12 dicembre al 18 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 DICEMBRE AL 18 DICEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Il tuo bambino interiore uscirà per giocare all'inizio della settimana, quindi assicurati di dedicare un po' di tempo per divertirti. Iniziare un appuntamento romantico, un progetto creativo o un'attività con un amico che ti fa ridere può essere un ottimo modo per ammazzare il tempo. Tuttavia, sebbene uno scontro infrasettimanale sole-Nettuno possa ispirare la tua intuizione e immaginazione, gli aspetti pratici potrebbero essere lasciati nella polvere. Le attività mondane ti annoieranno, anche più del solito. Potresti avere un momento più facile per fare le cose questo fine settimana mentre Mercurio si connette con l'innovativo Urano. La tecnologia ti aiuterà. Anche un appuntamento intimo con il tuo partner è favorito.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 DICEMBRE AL 18 DICEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Toro : Un appuntamento casalingo con la tua dolce metà può portare a una passione ardente all'inizio della settimana. Aggiungere un tocco di bellezza al tuo ambiente di vita tirerà fuori anche il meglio di te. Tuttavia, dovrai trovare un po' di pace e tranquillità infrasettimanale mentre il sole nel tuo regno di guarigione si scontra con Nettuno. Ciò sarà particolarmente vero se ti senti sbilanciato a causa di un vortice di lavoro e altri obblighi. Va bene se non puoi fare tutto. Fortunatamente, le tue capacità intellettuali aumenteranno questo fine settimana mentre Mercurio si connette con il brillante Urano nel tuo segno. Inoltre, prestare attenzione al tuo intuito aumenterà la tua percettività e potrebbe illuminare una nuova direzione da esplorare.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 DICEMBRE AL 18 DICEMBRE 2022