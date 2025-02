Oroscopo della settimana dal 24 febbraio 2025 al 2 marzo 2025 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 24 febbraio al 2 marzo col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 2 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Ariete : Tra sabato e il 27 marzo, Venere retrograda nel tuo segno volgerà la tua attenzione verso l'interno quando si tratta di amore. Principalmente, si tratta di riflettere sulla tua identità quando sei in una relazione. Esprimi o reprimi la verità di chi sei, Ariete? Riesci a bilanciare il tuo bisogno di indipendenza con il tuo desiderio di connessione? Inoltre questa settimana, la Luna Nuova in Pesci nel tuo regno inconscio mercoledì porterà un ciclo di chiusura durante le prossime due settimane. Ora è il momento ideale per fare un po' di introspezione sul tuo passato per illuminare qualsiasi limitazione autoimposta che devi liberare.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 2 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Toro : Tra sabato e il 27 marzo, il tuo governatore retrogrado Venere che transita attraverso l'Ariete nel tuo regno inconscio porterà una doppia dose di introspezione (e, forse, illuminazione) quando si tratta di amore. Sii particolarmente attento alle limitazioni che hai imposto al tuo cuore, specialmente quelle che derivano da relazioni passate. Principalmente, si tratta di chiusura e guarigione in modo che tu possa sperimentare la profondità dell'amore di cui sei capace. Inoltre questa settimana, la Luna Nuova in Pesci nel tuo regno comunitario mercoledì risveglierà il tuo desiderio di connetterti con i tuoi amici durante le prossime due settimane. Partecipare a un gruppo che si concentra sulla crescita personale sarebbe particolarmente gratificante.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 2 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Gemelli : Tra sabato e il 27 marzo, Venere retrograda in Ariete nel tuo regno comunitario ispirerà un giro di introspezione sulla tua vita sociale. Questa influenza introspettiva può rivelare gli amici che amano il tuo vero sé e quelli che non capiscono (o non vogliono capire) da dove vieni. Dire addio ad alcune persone potrebbe essere parte del processo. Inoltre questa settimana, la Luna Nuova in Pesci nel tuo regno pubblico mercoledì può ispirare un giro di definizione di obiettivi o pianificazione di progetti durante le prossime due settimane. Questo è un momento eccellente per entrare in contatto con il pubblico e mostrare i tuoi talenti. Ma prima, dovrai essere chiaro sulla tua direzione.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 2 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Cancro : Tra sabato e il 27 marzo, Venere retrograda in Ariete nel tuo regno pubblico volgerà la tua attenzione verso l'interno quando si tratta delle tue relazioni, in particolare quelle professionali. Ad esempio, questa influenza introspettiva potrebbe rivelare la forza dei tuoi confini o la professionalità quando interagisci con i colleghi. O forse otterrai una visione di una vecchia fiamma che hai incontrato al lavoro un po' di tempo fa. Inoltre questa settimana, la Luna Nuova in Pesci mercoledì risveglierà il tuo bisogno di esplorare la tua spiritualità o ampliare le tue conoscenze durante le prossime due settimane. Potresti anche essere ispirato a lenire la tua irrequietezza pianificando un viaggio. Anche la tua guida superiore sarà attiva.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 2 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Leone : Tra sabato e il 27 marzo, Venere retrograda in Ariete ispirerà un giro di ricerca dell'anima sui tuoi ideali sull'amore. Questo potrebbe includere una relazione primaria e amicizie, ma potrebbe anche coinvolgere una forma di amore più elevata, come l'unità per tutti gli esseri viventi. Anche cosa significhi connettersi con un'anima gemella potrebbe essere in fase di revisione. Inoltre questa settimana, la Luna Nuova in Pesci nel tuo regno di trasformazione di mercoledì potrebbe ispirare un nuovo livello di intimità in una relazione durante le prossime due settimane. Questa influenza può anche risvegliare il tuo mondo interiore illuminando un sentimento, un comportamento o un atteggiamento che devi liberare.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 2 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Vergine : Tra sabato e il 27 marzo, Venere retrograda in Ariete nel tuo regno della trasformazione potrebbe sollevare qualche nuvola temporalesca nelle questioni di cuore. Questo perché questa influenza introspettiva evocherà probabilmente un'emozione che devi guarire affinché l'amore prosperi. Prenderti del tempo per te stesso aggiungerà chiarezza e risveglierà la tua intuizione, specialmente con le persone che ami. Inoltre questa settimana, la Luna Nuova in Pesci nel tuo regno di coppia mercoledì porterà un nuovo inizio in una relazione intima durante le prossime due settimane. Ti concentrerai su attività e conversazioni condivise con la tua dolce metà, il tuo migliore amico o il tuo socio in affari.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 2 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Bilancia : Tra sabato e il 27 marzo, il tuo governatore Venere che diventa retrogrado in Ariete focalizzerà la tua attenzione verso l'interno quando si tratta delle tue relazioni più intime. Questo non è il momento di iniziare una nuova storia d'amore, ma piuttosto di riflettere sui tuoi sentimenti riguardo al matrimonio (o alla longevità della relazione), all'impegno, all'uguaglianza, al compromesso e alla condivisione. Anche gli ex interessi amorosi potrebbero essere sotto esame. Rilevi degli schemi che devi esaminare? Inoltre questa settimana, la Luna Nuova in Pesci di mercoledì favorisce l'avvio di un nuovo regime di benessere durante le prossime due settimane, o almeno un miglioramento rispetto alle tue attuali abitudini. Potresti anche essere ispirato ad aiutare chi è nel bisogno.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 2 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Scorpione : Tra sabato e il 27 marzo, Venere retrograda in Ariete nel tuo regno del benessere illuminerà le piccole cose che fai e che dimostrano che tieni a loro. Principalmente, questa influenza introspettiva ti incoraggia a riflettere su quanto presti attenzione alle esigenze degli altri, insieme a quanto ti prendi cura di te stesso. Su una nota più leggera, anche questa settimana, la Luna Nuova in Pesci mercoledì porterà nuova energia alla tua quinta casa amante del divertimento durante le prossime due settimane. Questo fa ben sperare per ravvivare la storia d'amore con la tua dolce metà o scatenare la tua creatività, ma Venere retrograda dice che questo non è il momento di iniziare una nuova relazione.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 2 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Sagittario : Tra sabato e il 27 marzo, Venere retrograda in Ariete nella tua quinta casa amante del divertimento ti spingerà a una revisione interna della tua vita amorosa. Tale introspezione può rivelare se ti impedisci di dare o ricevere amore, insieme a qualsiasi schema tu possa avere riguardo alle persone da cui sei attratto. Se stai cercando il romanticismo, tuttavia, Venere retrograda può ostacolare l'inizio di una nuova relazione. Un sensitivo dell'amore può offrire uno sguardo al futuro. E poiché Venere governa l'arte, ora è il momento di rivedere dove stai andando con la tua creatività. Inoltre questa settimana, la Luna Nuova in Pesci nel tuo regno domestico mercoledì porterà un nuovo ciclo di attività che coinvolgeranno la tua famiglia o la tua proprietà durante le prossime due settimane.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 2 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Capricorno : Tra sabato e il 27 marzo, riflettere sui tuoi rapporti familiari è la tua missione mentre Venere retrograda in Ariete viaggia attraverso il tuo regno domestico. Questa influenza introspettiva ti trascinerà dentro e nel passato, rendendo questo un momento ideale per ottenere informazioni sulla tua storia familiare e sui tuoi modelli parlando con gli anziani della tua famiglia o ricercando i tuoi antenati. Prendi in considerazione di contattare un sensitivo dell'amore per una prospettiva intuitiva. Inoltre questa settimana, la Luna Nuova in Pesci di mercoledì aprirà la tua mente a nuove idee durante le prossime due settimane. Sarai ispirato a imparare qualcosa di nuovo e/o condividere ciò che sai. Connetterti con le persone intellettualmente ti darà energia, ispirazione e sfida.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 2 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Acquario : Tra sabato e il 27 marzo, Venere retrograda in Ariete nel tuo regno mentale incoraggia a riflettere su come comunichi con le persone a cui tieni. Questa influenza rivolta verso l'interno può rivelare se comunichi dal cuore o se nascondi il tuo cuore dietro le parole. Anche i tuoi pensieri sulle relazioni saranno sottoposti a revisione. Inoltre, questo è un momento eccellente per entrare in contatto con le persone care con cui hai perso i contatti. Inoltre, questa settimana, la Luna Nuova in Pesci nel tuo regno dei beni di mercoledì può avviare un nuovo ciclo di prosperità. Concentrarsi sulla gratitudine per ciò che hai già può aiutare ad aumentare il flusso di denaro che entra nella tua vita.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 2 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Pesci : Tra sabato e il 27 marzo, Venere retrograda in Ariete nel tuo regno dei beni ti spingerà a rivedere il tuo atteggiamento nei confronti del denaro. Ad esempio, ti senti autorizzato a manifestare prosperità o la paura di non averne mai abbastanza ostacola il flusso delle tue finanze? Anche il modo in cui gestisci il denaro quando si tratta delle persone a cui tieni potrebbe essere oggetto di revisione. Inoltre, questa settimana, la Luna Nuova nel tuo segno mercoledì darà il via a un nuovo inizio nella tua vita personale durante le prossime due settimane. Ora è il momento di chiarire cosa vuoi e di fare dei passi per realizzarlo!

