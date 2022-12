Oroscopo della settimana dal 5 dicembre al 11 dicembre 2022 - Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 5 dicembre al 11 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 DICEMBRE AL 11 DICEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Ariete : La longevità in amore potrebbe essere nella tua mente mentre due pianeti transitano nel Capricorno pratico nel tuo regno di obiettivi questa settimana: Mercurio martedì (fino al 2 febbraio 2023) e Venere venerdì (fino al 2 gennaio 2023). Potresti essere ispirato a portare la tua relazione al livello successivo. In alternativa, se stai cercando qualcuno di speciale, pensa più seriamente a quello che vuoi in un partner. Il romanticismo può derivare da un collega o da un'attività lavorativa. Successivamente, la luna piena in Gemelli si fonde con Marte nel tuo regno mentale mercoledì, il che sicuramente accenderà le tue capacità intellettuali e ispirerà conversazioni vivaci o controverse. Sii solo attento alle tue parole.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 DICEMBRE AL 11 DICEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Toro : Uno sguardo al futuro della tua vita amorosa può farti strada mentre due pianeti transitano in Capricorno nel tuo regno spirituale questa settimana: Mercurio martedì (fino al 2 febbraio 2023) e Venere venerdì (fino al 2 gennaio 2023). Potresti iniziare a capire meglio la connessione spirituale tra te e qualcuno che ami. Assicurati di impegnarti nelle tue pratiche spirituali per aumentare la tua ricettività alla guida. Se sei da solo, potresti incontrare un ammiratore mentre viaggi o segui un corso. Mercoledì, la luna piena in Gemelli si fonde con l'intraprendente Marte nel tuo regno finanziario, il che potrebbe ispirare uno schema per fare soldi durante le prossime due settimane.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 DICEMBRE AL 11 DICEMBRE 2022