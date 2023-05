Oroscopo della settimana dal 22 maggio al 28 maggio 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 22 maggio al 28 maggio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 MAGGIO AL 28 MAGGIO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : All'inizio della settimana, il tuo buon senso volerà fuori dalla finestra quando si tratta di amore. È allora che Giove si scontra con il tuo sovrano di Marte nel tuo regno romantico, potenziando il tuo ottimismo per una persona speciale o eccitandoti all'idea di incontrare qualcuno di nuovo. Guarda quelle aspettative, Ariete. Possono preparare il terreno alla delusione. Tuttavia, la tua positività attirerà sicuramente uno o due ammiratori. Al contrario, lo stoico Saturno si oppone al quarto di luna in Vergine questo fine settimana, il che potrebbe ostacolare il tuo entusiasmo. I tuoi doveri potrebbero distogliere la tua attenzione da tutto il divertimento che ti stai divertendo. Trovare un equilibrio tra lavoro e gioco potrebbe essere la strada da percorrere.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 MAGGIO AL 28 MAGGIO 2023

Oroscopo della settimana Toro : Il desiderio sarà la tua forza trainante all'inizio della settimana mentre l'appassionato Marte si scontra con l'espansivo Giove nel tuo segno. Che tu stia mirando a un gioco tra le lenzuola, a un'impegnativa escursione in cima a una montagna o a una festa con gli amici, l'importante è soddisfare la voglia di piacere. Potresti anche lasciare che il tuo bambino selvaggio interiore prenda l'iniziativa, perché Saturno è sicuro di frenare il divertimento questo fine settimana. Questo è quando il pianeta della limitazione si opporrà al quarto di luna in Vergine nella tua quinta casa amante del divertimento. Che palle! Può anche offrire un controllo della realtà per quanto riguarda il romanticismo, anche se potrebbe essere una buona cosa.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 MAGGIO AL 28 MAGGIO 2023