Oroscopo della settimana dal 15 maggio al 21 maggio 2023 – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 15 maggio al 21 maggio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 MAGGIO AL 21 MAGGIO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Grandi notizie per le tue finanze: martedì, Giove di buon auspicio inizierà un transito di un anno attraverso il Toro nel tuo regno dei soldi. Per ottenere il massimo da questa influenza, concentrati sull'essenza spirituale dell'abbondanza, come esprimere generosità e gratitudine. Inoltre, la Luna Nuova in Toro venerdì porterà un nuovo ciclo di prosperità a modo tuo. Per quanto riguarda il romanticismo, tra sabato e il 9 luglio, sabato il tuo sovrano Marte transita in Leone. Questo darà energia alla tua vita amorosa e alla tua creatività, il che aumenterà sicuramente il tuo fascino o le tue capacità artistiche. Tuttavia, questo fine settimana Marte andrà a capofitto su Plutone, quindi fai attenzione alla rabbia e all'ostinazione.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 MAGGIO AL 21 MAGGIO 2023

Oroscopo della settimana Toro : Sei pronto a realizzare un sogno, Toro? Martedì, Giove di buon auspicio lancerà un transito di un anno attraverso il tuo segno, ottimizzando la tua capacità di raggiungere i tuoi obiettivi. Per lo meno, sarai ispirato a fare un atto di fede verso un'aspirazione che ti sta a cuore. Rimanere in contatto con la tua spiritualità ti indirizzerà nella giusta direzione. Inoltre, la Luna Nuova nel tuo segno venerdì porterà un nuovo ciclo nella tua vita personale, quindi è tempo di capire cosa vuoi. Infine, Marte transita in Leone sabato (fino al 9 luglio), il che darà energia alle attività che coinvolgono la tua vita domestica, ma Marte opposto a Plutone potrebbe suscitare un conflitto questo fine settimana.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 MAGGIO AL 21 MAGGIO 2023