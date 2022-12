Oroscopo del weekend 10 e 11 dicembre segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 10 dicembre e 11 dicembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 10 dicembre e domenica 11 dicembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 10 DICEMBRE – 11 DICEMBRE 2022

Oroscopo del week-end Ariete : Una collisione notturna tra l'emotiva Luna Cancro e Chirone ferito può innescare insicurezza, rendendoti più sensibile del solito. Potresti sentirti un po 'pessimista riguardo al futuro mentre Mercurio mentale si scontra con il cinico Saturno nella tua casa di obiettivi a lungo termine. Quando c'è una nuvola scura sopra la tua testa, può essere particolarmente difficile vedere cosa ti aspetta per la tua carriera. Non trasformare una piccola preoccupazione in una grande catastrofe. Avrai molte opportunità di entrare in contatto con persone che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi nelle prossime settimane. Una chiamata a un alleato può essere rassicurante.

TORO OROSCOPO WEEK-END 10 DICEMBRE - 11 DICEMBRE 2022

Oroscopo del weekend Toro : L'analisi eccessiva di qualcosa porta alla paralisi mentale poiché Mercurio nella tua casa del pensiero generale si scontra con il cinico Saturno. Potresti preoccuparti di come eseguire un piano o raggiungere un obiettivo a lungo termine, facendoti anticipare il fallimento prima che la tua impresa decida di decollare. Forse dovresti riposarti per ora e tornare alla tua idea quando avrai una mentalità più positiva. La luna nel Cancro sentimentale e la tua casa di comunicazione rendono questo il giorno perfetto per incontrare amici e familiari. Condividere notizie ti fa sentire parte integrante della vita di tutti.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 10 DICEMBRE - 11 DICEMBRE 2022

Oroscopo del weekend Gemelli: Non guardare troppo in profondità nelle cose mentre il tuo sovrano, Mercurio, è in contrasto con il pessimista Saturno. Le risposte che ti verranno in mente non saranno soddisfacenti, soprattutto quando hanno a che fare con il sesso o il denaro. Sei troppo vicino alla questione per essere obiettivo, quindi sappi quando fermarti. La stabilità emotiva e finanziaria sono estremamente importanti mentre la luna è in Cancro e la tua casa dei beni. Appoggiarsi a fonti affidabili di sicurezza può aiutare ad alleviare lo stress mentre la luna si scontra con l'insicuro Chirone. Non devi sempre correre dei rischi ed essere inventivo. Non c'è niente di sbagliato nell'approvvigionarsi di ciò di cui hai bisogno all'interno della tua zona di comfort.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 10 DICEMBRE - 11 DICEMBRE 2022