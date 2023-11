Oroscopo weekend 25 e 26 novembre 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 25 novembre e 26 novembre 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 25 novembre e domenica 26 novembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 25 NOVEMBRE – 26 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Per giorni, il sole e il guerriero Marte sono stati in stretto contatto nella tua casa delle risorse condivise. Questa energia tagliente può generare conflitti sui fondi condivisi o dare il via a una controversia con un istituto finanziario. Potresti anche riscontrare problemi con prestiti, debiti, alimenti ed eredità. È meglio evitare queste questioni, se possibile. Se devi affrontarli, procedi con cautela. Sarà difficile risolvere le cose senza la collaborazione dell'altra persona. Mentre Mercurio e Giunone si scontrano, l'Ariete accoppiato potrebbe avere difficoltà a comunicare con il proprio partner.

TORO OROSCOPO WEEK-END 25 NOVEMBRE - 26 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del weekend Toro : Per giorni, il Sole e Marte sono stati in stretto contatto nella tua zona di partnership. Di conseguenza, lo spazio relazionale può sembrare particolarmente illuminato. Andare d'accordo con gli altri può essere difficile quando ti senti sulla difensiva. Fai quello che puoi per ridurre i conflitti nella tua vita personale e sul lavoro. D'altro canto, tu e il tuo partner o un collega stretto costituirete una coppia formidabile quando lavorerete come fronte unito. Mentre Mercurio e Giunone si scontrano, la comunicazione sugli affari di cuore può essere difficile. Procedi con cautela quando ti trovi in ​​un territorio sensibile.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 25 NOVEMBRE - 26 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del weekend Gemelli : L’atmosfera può essere accesa e tesa mentre il guerriero Marte nella tua casa di lavoro si oppone al disgregatore Urano. Senza preavviso, un piccolo disaccordo potrebbe degenerare in una vera e propria guerra. È intelligente evitare colleghi nervosi e persone che hanno voglia di litigare. In questo momento non sarebbe saggio invadere il territorio di qualcuno. Una mossa ambiziosa può suscitare opposizione e provocare conseguenze indesiderate. Se vuoi evitare un conflitto, resta nella tua corsia. Se i problemi bussano alla tua porta, non rispondere. Quando l'umore è così instabile, è meglio volare sotto il radar.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 25 NOVEMBRE - 26 NOVEMBRE 2023