Oroscopo weekend 3 dicembre e 4 dicembre segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 3 dicembre e 4 dicembre 2022: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 3 dicembre e domenica 4 dicembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 3 DICEMBRE – 4 DICEMBRE 2022

Oroscopo del week-end Ariete : Da quando il mistico Nettuno è diventato retrogrado lo scorso giugno, hai calpestato l'acqua con una questione emotiva o spirituale confusa. Ora che il pianeta è stazionato direttamente, sarai ispirato a spacchettare le tue esperienze e decodificare i segni. Forse avevi bisogno di tempo per dare un'occhiata più approfondita alle cose. Forse hai seppellito i tuoi sentimenti, cercando di sfuggirgli. Ad ogni modo, non passerà molto tempo prima che riacquisti l'orientamento e ti senta più sicuro del tuo intuito e del tuo sé superiore. L'Universo ti parla sempre, ma a volte è difficile capire cosa sta cercando di dire.

TORO OROSCOPO WEEK-END 3 DICEMBRE - 4 DICEMBRE 2022

Oroscopo del weekend Toro : Da quando l'impressionabile Nettuno è diventato retrogrado lo scorso giugno, hai rimuginato su vecchi attaccamenti e messo in discussione le tue relazioni. In alcuni casi, potresti esserti sentito incerto nel creare nuove connessioni perché non eri sicuro di poterti fidare di quelli con cui avevi a che fare. Ora che il pianeta è di stanza direttamente nella tua casa della comunità, avrai più fiducia nei tuoi istinti nei confronti degli altri. Ti connetti di più con persone che condividono i tuoi interessi spirituali, metafisici e creativi. C'è una base immediata per l'amicizia quando sei sulla stessa lunghezza d'onda. Potresti incontrare una persona prepotente mentre il Sole Sagittario si scontra con il controllo di Plutone. Non hai bisogno di conquistarli. Scegli qualcuno più simpatico.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 3 DICEMBRE - 4 DICEMBRE 2022

Oroscopo del weekend Gemelli: Sei stato confuso sul fatto di essere sulla strada giusta da quando il visionario Nettuno è diventato retrogrado lo scorso giugno. La tua mancanza di chiarezza sulla tua vera vocazione può rendere difficile andare avanti con la tua carriera e i tuoi obiettivi di vita. Ora che il pianeta è posizionato direttamente in cima alla tua carta, inizierai a vedere le cose più chiaramente. Presta attenzione ai sogni e alle sincronicità e ascolta la tua intuizione. Questo ti aiuterà a formulare un'immagine di ciò che vuoi ottenere. Il tuo partner o un amico potrebbe avere le proprie idee su ciò a cui dovresti mirare mentre il Sole del Sagittario si scontra con il controllo di Plutone. Non lasciare sempre che gli altri influenzino le tue scelte.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 3 DICEMBRE - 4 DICEMBRE 2022