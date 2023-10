Oroscopo weekend 7 e 8 ottobre 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 7 ottobre e 8 ottobre 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 7 ottobre e domenica 8 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 7 OTTOBRE – 8 OTTOBRE 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Dare tutta la tua attenzione a una persona può sembrare uno spreco poiché il generoso Giove si scontra con la devota Giunone nella tua zona di vita amorosa. Come puoi sceglierne solo uno quando ci sono così tante persone interessanti che vuoi conoscere? Potrebbe significare guai se sei già impegnato. A meno che tu non abbia una relazione aperta, faresti meglio a rispettare le regole. Alcuni arieti spendono un sacco di soldi per un appuntamento sontuoso o un regalo costoso per il loro interesse amoroso. Va bene se puoi permetterti di sperperare. Fai solo attenzione a non inviare il messaggio che sei disposto a pagare per giocare.

TORO OROSCOPO WEEK-END 7 OTTOBRE - 8 OTTOBRE 2023

Oroscopo del weekend Toro : Stai facendo più della tua giusta quota o ti siedi e ti rilassi mentre gli altri si prendono la responsabilità? Rimbalzerai avanti e indietro tra lavorare duro e lavorare duramente mentre il sole nella tua zona di lavoro è in contrasto con l'ottimista Giove nel tuo segno. Alcuni tori potrebbero avere difficoltà a valutare lo sforzo necessario per portare a termine le cose. Non conviene ossessionarsi mentre il Mercurio mentale e l'ossessiva Vesta si scontrano. Più ci pensi, meno produttivo diventi. Consulta i colleghi per valutare cosa è richiesto e sii realistico riguardo a ciò che puoi fare.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 7 OTTOBRE - 8 OTTOBRE 2023

Oroscopo del weekend Gemelli : Puoi riporre la tua fede nell'amore senza essere sciocco? Potresti affrontarlo mentre il sole nell'indecisa Bilancia e la tua zona romantica si scontra con il speranzoso Giove. Non si può sempre essere prudenti e temere il peggio. Essere pessimisti non è una buona idea. Non può far male credere che forze benevoli stiano cospirando per tuo conto. Non sai mai chi potrebbe tirare per te. Sii ottimista riguardo all’amore ma cauto riguardo al denaro. Potresti creare un pasticcio mentre Mercurio e Vesta si scontrano. Ossessionarsi per un problema può far sproporzionare la situazione e allontanarti ulteriormente dalla soluzione.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 7 OTTOBRE - 8 OTTOBRE 2023