Piemonte, incidente in una funivia: morta una donna precipitata nel vuoto

Una donna è morta dopo essere caduta da 150 metri di altezza in Piemonte. È rimasta incastrata in una funicolare per bagagli e trascinata sopra al precipizio. Era in vacanza con la famiglia.

Grave incidente in Piemonte. Una donna è precipitata nel vuoto dopo essersi incastrata in una funivia per i bagagli. È successo questa mattina, giovedì 4 luglio, verso l'ora di pranzo, nella località Porcareccia di Calasca Castiglione, nella Valle Anzasca. La vittima era in vacanza insieme alla sua famiglia e voleva raggiungere una baita con loro. Sono ancora in corso gli accertamenti per capire cosa sia successo veramente e quali siano le cause dell'incidente.

Stando alle prime informazioni, sembra che la donna stesse caricando i bagagli sulla teleferica nel Verbano Cusio Ossola, destinata solo al trasporto di cose, non di persone. All'improvviso, la funivia si sarebbe messa in funzione e gli abiti della donna sarebbero rimasti impigliati. Mentre la cabina si muoveva, era riuscita a rimanere appesa nel vuoto per qualche attimo e, poi, sarebbe caduta nel vuoto a un'altezza di 100 metri. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del fuoco di Verbania e il soccorso alpino della guardia di finanza.

La vittima aveva 41 anni ed era del Trentino. La sua salma è già stata recuperata dal dirupo sotto l'impianto della funicolare, per il quale è stato disposto il sequestro per verificare se tutte le misure di sicurezza erano state prese e funzionavano. Dalla sindaca di Calasca Castiglione le prime parole riportate sul sito di Sky Tg24: "Siamo sconcertati, siamo in ansia per questa famiglia. È successo in tarda mattinata ed è arrivato l'elicottero a prestare soccorso. C'è il magistrato sul posto che sta indagando", ha concluso.