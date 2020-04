25 Aprile 2020, Giuseppe Conte cita De Gregori: "Viva l'Italia che resiste"

25 Aprile 2020, Conte cita De Gregori: "Viva l'Italia che resiste"

"Viva l'Italia. L'Italia liberata. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. L'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia. L'Italia che resiste". Lo scrive sui suoi canali social il premier Giuseppe Conte ricordando la Festa della Liberazione e citando alcuni versi del celebre brano di Francesco De Gregori.

25 aprile 2020: Fico, democrazia grazie a sacrificio partigiani

"Sono particolarmente legato alla festa della Liberazione perche' e' il giorno in cui l'Italia si libera dal nazifascismo ed e' il giorno in si fondano le basi per costruire la nostra Costituzione e per far si' che nel nostro Paese ci siano uguali diritti". Lo afferma in un video sui social il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione del 25 aprile. "Grazie al sacrificio e alla lotta dei partigiani, io e tutti i deputati della Repubblica possiamo essere parlamentari rappresentanti del popolo italiano, eletti con democratiche elezioni. Non dobbiamo mai dimenticare che la storia - aggiunge - non si deve leggere a compartimenti stagni, ma che le azioni delle persone nel passato hanno ripercussioni nel futuro. Questa e' la lezione del 25 aprile: grazie al sacrificio di uomini e donne del passato oggi possiamo godere di una democrazia. A noi le scelte giuste per il futuro", conclude.

Casellati: “25 aprile festa del coraggio Italiano, di chi ha dato il cuore per un paese migliore”

"Cari italiani, è il 25 aprile, una ricorrenza che ho sempre celebrato nelle piazze, che si animavano della memoria e della passione di chi ha visto nel 1945 l'Italia finalmente libera dall'oppressione, dalla paura, dalla tirannia". Così la presidente del Senato, Alberti CASELLATI, in un messaggio, in occasione del 75esimo della festa di Liberazione. "Oggi - sottolinea - con l'emergenza che ci chiude nelle nostre case, sento la necessità di ricordare che questa è la festa del coraggio italiano. Il coraggio di chi ha dato il cuore, l'anima e la vita per un Paese migliore, fondato sui valori della libertà, della solidarietà e della fratellanza. Il coraggio di un Paese che si è riscoperto Nazione". "Questo è lo spirito dell'Italia che il 25 aprile ha ritrovato la sua anima libera. Questo è l'esempio dell'Italia che su quella libertà ha costruito la sua storia democratica. Un esempio che in questo difficile momento da' forza e speranza al nostro Paese", conclude la seconda carica dello Stato.