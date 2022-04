25 aprile, Mattarella depone la corona d'alloro all'Altare della Patria

Mattarella depone una corona d'alloro sulla Tomba del Milite Ignoto

Il Presidente dellla Repubblica Mattarella depone la corona d'alloro all'Altare della Patria in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile. Alla commemorazione presente anche il ministro della Difesa Guerini. / Quirinale

25 aprile: Draghi, vivi e attuali i valori della Resistenza

"Il 25 aprile e' il giorno della gratitudine verso chi ha lottato per la pace e per la liberta' dell'Italia dalla dittatura del nazifascismo. La generosita', il coraggio, il patriottismo dei partigiani e di tutta la Resistenza sono valori vivi, forti, attuali. Oggi celebriamo la memoria della lotta e degli ideali della Resistenza su cui la nostra pace e' stata costruita. A tutti gli italiani, buona festa della Liberazione". Cosi' il presidente del Consiglio Mario Draghi.