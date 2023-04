Pa, in arrivo 3mila assunzioni. Fitto: "Pnrr? Governo in Parlamento"

In arrivo il decreto che prevede 3mila assunzioni nella Pubblica Amministrazione nell'ambito dell'attuazione del Pnrr

Sono previste circa 3mila assunzioni nella Pubblica Amministrazione (Pa). A dirlo è la bozza del decreto Pa, atteso giovedì prossimo in Consiglio dei ministri, che propone un rinforzo ed una riorganizzazione di alcuni comparti della pubblica amministrazione, tra ministeri ed enti locali, fino alla fine del 2026, con particolare attenzione ai ministeri che hanno un ruolo centrale nell'attuazione del Pnrr.

"Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del piano nazionale di ripresa e resilienza, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12%", si legge nella bozza in circolazione. Le amministrazioni interessate "sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità".

Il testo del decreto Pa si compone di 30 articoli, in cui è specificata la distribuzione del nuovo personale: 301 all'Interno, 11 alla Cultura, 20 alle Infrastrutture, 210 agli Esteri, 103 all'Agricoltura, 4 all'Ambiente, 4 a Università e ricerca, 2 al Ministero per imprese e made in Italy, 350 funzionari a quello del Lavoro, 142 al Turismo, 49 alla Salute. La bozza prevede anche la stabilizzazione dei lavoratori precari che hanno lavorato in Regioni, Province e Comuni per almeno tre anni, “previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta”.