Aboubakar Soumahoro e l'inchiesta su moglie e suocera: "Tutto falso, querelo"

Aboubakar Soumahoro e l'inchiesta di Latina: "Non mi fermeranno infangandomi"

"Falso! Non c'entro niente con tutto questo e non sono né indagato né coinvolto in nessuna indagine dell'arma dei carabinieri, di cui ho sempre avuto e avrò fiducia. Non consentirò a nessuno di infangare la mia integrità morale. Per questo, dico a chi pensa di fermarmi, attraverso l'arma della diffamazione e del fango mediatico, di mettersi l’anima in pace", così Aboubakar Soumahoro replica alle notizie di stampa sulle inchieste che riguarderebbero le cooperative Karibu e Consorzio Aid, gestite rispettivamente dalla suocera Terese Mukamitsindo e dalla moglie Liliane Murekatete.

"A chi ha deciso, per interessi a me ignoti, di attaccarmi, dico: ci vediamo in tribunale! Ho dato mandato ai miei legali di perseguire penalmente chiunque infanga il mio nome o la mia immagine, mi diffama o getta ombra sulla mia reputazione", replica Soumahoro alle accuse che riguarderebbero anche il maltrattamento di minori e il mancato rispetto degli accordi raggiunti con l'Ispettorato del Lavoro.

"Nessuno mi fermerà e nessuno ci fermerà. Il nostro cammino di speranza e di una politica al servizio del NOI non si fermerà né si farà intimidire. Siamo un'umanità che ha deciso di dare una rappresentanza politica a chi ha sete di diritti e dignità. Io sarò al servizio di questa nobile e alta missione. Non ho mai barattato e non baratterò mai la mia ricchezza spirituale con le ricchezze materiali, perché per me la ricchezza spirituale ha la supremazia su quella materiale. Siamo qui di passaggio", aggiunge il sindacalista, entrato in Parlamento con l'alleanza Verdi/Sinistra.

"Per questo, per tutta la vita, ho camminato nella verità, ho agito nella trasparenza e ho esercitato con onestà la mia vocazione di lotta per un mondo di diritti, di dignità e di legalità. La mia più grande ambizione (quando giungerà la mia ora di lasciare la terra) è di poter guardare negli occhi ognuna e ognuno di voi che avete creduto in me e dirvi che ho combattuto la buona battaglia, ho finito la corsa e ho conservato il credo", conclude Soumahoro.