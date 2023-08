"Adesso basta resort per le toghe". Stop alle vacanze a scrocco dei magistrati

Magistrati in vacanza quasi gratis a Pianosa. Arriva la stretta del governo

Aveva fatto molto rumore la notizia delle vacanze quasi gratis dei magistrati in un'isola che affaccia sul Tirreno posta sotto sequestro: Pianosa. Le toghe facevano a gara per ottenere un posto in quei resort off-limits per i comuni mortali pagando cifre irrisorie, 7-10 € al giorno. Adesso - si legge su Il Giornale - il governo ha deciso di intervenire e rovinare le vacanze dei giudici. Il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove, che ha anche la delega alle carceri, rivendica di avere messo una stretta ad un malvezzo che durava da troppi anni. E il patrimonio immobiliare di pregio dell’amministrazione penitenziaria, annuncia Dalmastro, sarà oggetto di un piano di privatizzazioni destinato a finanziare soprattutto la costruzione di caserme dignitose per gli agenti di polizia penitenziaria "che oggi a volte hanno a disposizione spazi minori di quelli garantiti ai detenuti, senza peraltro avere commesso alcun reato".

"Abbiamo deciso - spiega Delmastro a Il Giornale - di intervenire su tutti i livelli di assegnazione, sia quelli definiti a livello centrale con il bando nazionale sia per i posti lasciati a disposizione delle direzioni locali. I beni penitenziari sono destinati al welfare dei lavoratori della polizia penitenziaria. A livello locale non sempre è andato così in passato. Solo se le richieste della penitenziaria fossero inferiori all’offerta, si può consentire l’accesso alle strutture al resto del comparto giustizia. Ma posso garantire che se gli alloggi in eccesso verranno assegnati a magistrati, di certo non avverrà più ai prezzi che ho letto nell’inchiesta".