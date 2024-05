Agricoltura a rischio, offerte per l'Ex Ilva e siccità. La riunione del Cdm

I temi caldi sul tavolo del Cdm

Diversi i punti caldi nella riunione di oggi, lunedì 6 maggio, del Consiglio dei ministri. A Palazzo Chigi è stato approvato uno schema di decreto legge che contiene disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

Questo schema include anche una norma volta a prevenire eventuali ricorsi legali per tutelare i potenziali acquirenti dell'ex Ilva. Inoltre, è stato discusso e approvato uno schema di decreto legge con misure urgenti “in materia di associazioni professionali a carattere sindacale fra militari”.

Slittano, invece, come riporta l'Ansa, i provvedimenti sul codice crisi d'impresa e 8 per mille. Infine, è stata valutata la proposta avanzata dal ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, per dichiarare lo stato di emergenza nazionale a causa della siccità in Sicilia.