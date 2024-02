Agricoltura, Lollobrigida: "Italia protagonista, ma serve creare reddito"

Agricoltura, Lollobrigida: “L’Italia protagonista in Ue, serve creare reddito e competitività”

"L'Italia sul rafforzamento del mondo agricolo sta ragionando da protagonista, nei trattati di Roma l'agricoltura era un settore strategico, l'elemento portante di una nuova Europa che garantiva ai suoi cittadini sicurezza alimentare ed garantendo il reddito agli agricoltori evitava lo spopolamento delle aree più deboli". È quanto ha affermato il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida intervenendo al Forum in Masseria, la kermesse di Bruno Vespa, che si svolge alle Terme di Saturnia.

"Il settore agricolo e di produzione e' il nostro biglietto da visita principale e dove c'e' agricoltura, c'e' tutela dell'ambiente". Quanto al prossimo Agrifish di lunedì 26 febbraio Lollobrigida dice: "Andiamo come Italia con un documento che rappresenta quello che intendiamo per miglioramento dell'Agricoltura e cioè tornare al '57 e dire che l'Europa si fonda su alcuni elementi irrinunciabili e l'agricoltura è una di questi, va creato reddito cambiando proposte e soluzioni e noi crediamo ci sia sensibilità. L'Europa aspetta che l'Italia dica la sua".

"L'Europa deve correggere alcuni errori ed reindirizzarsi come leader e guida e sappia essere competitiva sui mercati perché Stati Uniti e Cina giocano partite negli interessi delle loro nazioni”, ha detto il ministro.

Lactalis, Lollobrigida: "Erogato 100 azioni amministrative per posizione dominante"

"E' di queste ore una cosa molto pesante dal punto di vista comunicativo, con l'Ispettorato abbiamo erogato 100 azioni di carattere amministrativo alla più grande multinazionale del latte, la Lactalis, che in Italia si è approfittata della sua posizione dominante per rivedere in senso unilaterale i contratti con i nostri produttori di latte abbassando il loro reddito”, ha dichirato Lollobrigida.

"E' vietato e siccome anche la più grande azienda del latte europea in Italia deve rispettare le regole di questa nazione - ha aggiunto - abbiamo dato un segnale di forza positivo che non serve a mettere in condizioni Lactalis di fare altro rispetto al suo modello di impresa ma di rispettare i nostri imprenditori e i nostri costi di produzione così come la legge prevede", ha concluso il ministro.

Agricoltura, Lollobrigida: "Avversari mi attaccano? Non mi preoccupo, io sono nel giusto"

"Il peso dell'Italia a livello internazionale è migliorato. Io non mi preoccupo di quello che dicono i miei avversari, quelli che hanno governato in precedenza, perché vuol dire che sono nel giusto. A me preoccupa quello che dice l'intera filiera del settore agricolo", ha aggiunto Lollobrigida.

Cortei, Lollobrigida: "Fiducia nelle forze dell'ordine, agiscono nell'interesse cittadini"

"Io credo che vada rispettata la possibilità di manifestare e la possibilità delle forze dell'ordine di fare il loro lavoro, ma non sta a me giudicare. C'e' stata una vicenda di tentativo, da quello che ho visto dalle immagini, di pressione rispetto a una manifestazione che era organizzata in altro sito e c'e' stata una reazione della polizia. Spiegheranno se nei canoni e nei termini di legge e di rispetto delle regole", ha dichiarato in merito agli scontri di ieri a Pisa.

"Io penso sempre che le forze dell'ordine agiscano nell'interesse della sicurezza dei cittadini e non per fare altro. Spero - ha aggiunto - che le forze politiche partano dalla fiducia nelle forze dell'ordine, ed eventualmente smentita dai fatti, e non il contrario: la sfiducia nelle forze dell'ordine che diventano soggetti da accusare che si devono giustificare".