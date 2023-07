Aisi, poltrona vuota da due mesi: scontro sul vice direttore degli 007

Aisi, vacante la poltrona di vice direttore dopo la promozione a capo della Polizia di Vittorio Pisani

Sulla poltrona di vice direttore dell’Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna, gli 007 che curano le questioni domestiche) non si trova un degno sostituto dopo l’addio di Vittorio Pisani, andato a guidare la Polizia.

A scriverlo è Dagospia che si chiede come mai questo stallo in un periodo in cui l’intelligence è tornata prepotentemente al centro della scena (dai risvolti della Guerra in Ucraina al caso Uss fino al misterioso incidente sul Lago Maggiore in cui sono morti agenti dei servizi italiani e israeliani)?

È in corso una battaglia senza esclusione di colpi per questa poltrona. Tra i più interessati all’incarico, con un occhio anche all’uscita tra un anno del direttore dell’Aisi Mario Parente, c’è Francesco Greco.

Già capo di stato maggiore alla Guardia di Finanza, ai tempi di Zafarana, è stato paracadutato dal nuovo comandante generale, Andrea De Gennaro, alla Commissione permanente di avanzamento.

Le mire di Greco potrebbero restare insoddisfatte, visto che in corsa per il posto di vicedirettore dell’Aisi ci sono: Bruno Valensise, vice di Elisabetta Belloni al Dis; Giuseppe Del Deo, capo reparto dell’Aisi; Vittorio Rizzi, vicecapo della Polizia di Stato.

Al momento, chi sembra godere di maggiori appoggi politici è Valensise. In caso di sua promozione, Del Deo potrebbe raccogliere la sua eredità al Dis.