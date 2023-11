Alberto Tomba a capo dell'Ente per il Turismo: l'ultima idea di Santanchè

Santanchè pensa ad Alberto Tomba per l'Enit

La nuova idea di Daniela Santanchè: Alberto Tomba, l'ex campione dello sci, potrebbe finire a capo dei vertici dell'Enit, l’A genzia nazionale per il turismo, che al momento non ha un presidente (sta svolgendo le funzioni l’ad Ivana Jelinic). "Il ministero smentisce la notizia in maniera categorica, ma al Fatto Quotidiano risulta che il nome è assolutamente sul tavolo. Infatti quando è cominciato a circolare nei corridoi del dicastero, pare che abbia fatto rizzare i capelli ai suoi stessi dirigenti, sbigottiti dalla sola prospettiva di una simile nomina".

Secondo il Fatto Quotidiano, "Tomba non ha uno straccio di competenza manageriale, se si esclude una lontana esperienza come consigliere per le Olimpiadi invernali di Torino 2006". E, scrive sempre il quotidiano diretto da Marco Travaglio, "non è nemmeno chiaro se avrebbe i titoli per farlo, dal momento che non ha la laurea (se non una honoris causa conseguita nel 2010). Ma la ministra non demorde".

E Tomba che ne pensa? Raggiunto in montagna sempre da Il Fatto Quotidiano, non conferma ma nemmeno smentisce: “Per ora non mi ha chiamato nessuno. Ho sentito questa voce… sai come diciamo noi in gergo, lascia scorrere!”.