Alemanno a Bari, visita alla Chiesa ortodossa russa per un messaggio di pace

Siamo andati alla Chiesa russa di Bari, insieme al coordinatore Paolo Scagliarini, per incontrare Padre Gregorio Matrusov del Patriarcato di Mosca. Abbiamo portato il nostro messaggio di Pace per superare il conflitto che divide l’Europa dalla Russia con un immediato cessate il fuoco in Ucraina e l’apertura di un tavolo di trattative.

Nei prossimi giorni, attraverso Padre Gregorio, manderemo un nostro messaggio al Patriarca Kirill della Chiesa di Mosca. Nonostante le posizioni belliciste del nostro Governo, nessuno potrà rompere il secolare rapporto di amicizia tra il popolo italiano e quello russo.” Così ha dichiarato Gianni Alemanno, segretario nazionale del Movimento Indipendenza, al termine dell’incontro avvenuto oggi alla Chiesa russa di San Nicola, donata nel 2007 dal Presidente del Consiglio Romano Prodi al Presidente Putin.