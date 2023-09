Alemanno: "Saremo presenti alle Europee, dialogo con Paragone". Intervista

"Se il governo Meloni non cambia rotta, opposizione netta"

"Noi vogliamo aggregare tutte le persone, al di là della destra e sinistra, che sono in difficoltà in questo contesto sociale e sperano in un cambiamento profondo dell’Italia. In particolare ci rivolgiamo a chi proviene dal centrodestra ed è rimasto deluso da questo primo anno di governo Meloni, troppo in continuità con la cosiddetta “agenda Draghi”". Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, spiega in un'intervista ad Affaritaliani.it il suo progetto politico.



"Con tutte queste aggregazioni, se ci saranno le condizioni, a novembre vogliamo fondare un movimento che interpreti la protesta sociale e civile che emerge dal popolo italiano, dando risposte non ideologiche che affrontino il problema centrale della nostra Nazione, ovvero la subalternità dell'Italia rispetto a quello che viene deciso a Bruxelles e Washington, e a quelli che sono i grandi interessi delle multinazionali globalizzate. Per questo ci chiamiamo Forum dell'Indipendenza italiana: nessun problema potrà essere risolto se non recuperiamo la nostra indipendenza, politica ed economica".

Sta lavorando ad una lista di destra sociale con la quale si presenterà alle elezioni europee e alle varie Regionali che ci saranno nel 2024? "Per quanto riguarda le Regionali non presenteremo nessun simbolo ma puntiamo a lanciare o rafforzare liste civiche sul territorio, perché il civismo sta oggi riempiendo molti vuoti di rappresentanza lasciati dai partiti nazionali. Per quanto riguarda le Europee se, come spero, riusciremo a costituire il nostro movimento a novembre, subito dopo ci porremo il problema della presentazione di una lista alle europee. La soglia è molto alta e le elezioni molto ravvicinate, per questo non basteranno le nostre energie ma dovremo cercare delle alleanze", spiega Alemanno.

Pensa ad un dialogo con il Centrodestra al governo e sarete una forza politica di opposizione? "Il dialogo critico con il governo di centrodestra è sempre stato in corso, ma non abbiamo ottenuto nessuna risposta politica. Non abbiamo un atteggiamento pregiudiziale contro il governo, la nostra rimane un'opposizione costruttiva, ma se il governo non cambierà radicalmente la sua linea politica non potremo non continuare a rappresentare una opposizione netta a questo governo".

E' possibile un dialogo tra lei ed il movimento di Gianluigi Paragone? "Sarebbe quanto mai auspicabile perché ci sono molte posizioni convergenti ed io non ho mai fatto mistero di aver votato Italexit alle scorse elezioni politiche. Si tratta ora di capire se a questa nostra disponibilità ne corrisponde una simmetrica da parte di Paragone e dei dirigenti di Italexit", conclude Alemanno.