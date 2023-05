Alluvione, anche in Emilia la Schlein non l'hanno vista arrivare. Ironia web

Elly Schlein non si è vista nemmeno in Emilia Romagna: ironia social sulla segretaria dem

"I wish you were here", vorrei tu fossi qui. E invece... La pagina Facebook "Gorgon-Il lato oscuro dello Zola" pubblica l'ennesima vignetta esilerante sulla segretaria dem Elly Schlein. Questa volta al centro della satira il mancato arrivo della politica nelle zone colpite dall'alluvione. La vignetta, ricordando le prime parole "politiche" della Schlein, recita: "Elly Schlein, anche in Emilia Romagna non l'hanno vista arrivare".