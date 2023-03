Meloni cita la rivale Schlein: "Chi ci sottovaluta non ci vede arrivare"

Giorgia Meloni alla Camera per il nuovo allestimento della Sala delle donne in occasione dell'8 marzo

"Ringrazio il presidente Fontana per aver voluto questa cerimonia. Voglio ringraziare per l’invito anche la presidente Boldrini perchè non sapevo che questa iniziativa fosse sua non era scontato”. Ha esordito così la premier Giorgia Meloni, parlando alla Sala Aldo Moro in occasione del nuovo allestimento della Sala delle Donne, alla Camera dei deputati. Da oggi, 7 marzo, è affissa anche la sua foto quale prima presidente del Consiglio donna in Italia.

Meloni nella Sala delle donne: “Quando esordii a presiedere molti dissero 'Adesso ci divertiamo'”

"Io ho varcato la soglia di questo Palazzo per la prima volta da parlamentare a 29 anni in una legislatura in cui mi trovai da parlamentare alla prima esperienza a diventare vicepresidente della Camera. E' stata una delle tante volte nella mia vita nella quale sono stata messa alla prova". E ancora: "Certo ero un deputato alla prima legislatura che si trovava a guidare i lavori di un'assemblea dove molti componenti avevano decisamente un'esperienza maggiore. E ho pensato al tempo che a questo fossero dovuti gli sguardi quasi divertiti dei colleghi la prima volta che io sedetti sullo scranno più alto, un po' quell'aria che dice quasi 'adesso ci divertiamo...'".