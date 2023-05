Alluvione Emilia Romagna, Romeo (Lega): "Bonaccini commissario? Nessun veto"

Ucraina, "la politica sostenga con forza l'azione della Santa Sede"

"La Lega non pone alcun veto". Con queste parole il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il Carroccio sia contrario alla nomina di Stefano Bonaccini commissario per l'emergenza alluvione. "Bisogna lavorare perché arrivino i fondi e la politica deve fare prevenzione. Serve la cultura della prevenzione nel nostro Paese da tutte le parti e a tutte le latitudini".

Passando alla guerra in Ucraina, non crede che si parli troppo di armi e per niente di pace con la diplomazia assente? "Non entro in queste questioni per non essere strumentalizzato. Dico però che la politica dovrebbe sostenere con forza l'azione diplomatica della Santa Sede, che ha nominato il cardinal Zuppi, per cercare di arrivare almeno a una tregua".

E infine il tema chiave della Lega, l'autonomia differenziata. "Per noi è imprescindibile che si realizzi, è il tema dei temi. Al Senato abbiamo la legge che stabilisce la procedura per arrivare all'autonomia differenziata. Al più presto vanno fatti tutti i passaggi per l'approvazione della legge e poi cominciare con il perfezionamento delle intese. Con gradualità si otterranno risultati importanti", conclude Romeo.