Altro passaggio dalla Lega a FdI. Lascia il capogruppo in Basilicata

Continua il terremoto in casa Lega. Dopo l'uscita dell'europarlamentare Vincenzo Sofo verso Fratelli d'Italia, contrario alla nuova linea di Matteo Salvini che ha portato alla fiducia al governo Draghi, anche il capogruppo nel Consiglio regionale della Basilicata, Tommaso Coviello, ha annunciato il suo passaggio al partito di Giorgia Meloni. E sono in molti ad assicurare che nella stessa Basilicata, così come in Calabria e in Puglia, molti seguiranno a breve Sofo (e Coviello) lasciando la Lega per FdI.

Il partito guidato dalla Meloni ha cosi' allargato il suo gruppo da uno (Giovanni Vizziello, eletto nelle Regionali del 2019 che segnarono la vittoria del centrodestra) a quattro consiglieri sui 20 totali dell'assemblea lucana: nelle scorse settimane, infatti, avevano ufficializzato il loro ingresso Vincenzo Baldassare (ex Idea) e Piergiorgio Quarto (Basilicata positiva). "Nella piena consapevolezza del delicato momento storico e politico e nella fermezza dei miei valori e del mio percorso - ha specificato Coviello - ritengo non condivisibile e poco opportuno qualsiasi percorso politico in una maggioranza con il centrosinistra e, nuovamente con il Movimento 5 Stelle, a sostegno del presidente del Consiglio Mario Draghi. Dissentire e' umano: per questo motivo, nella fermezza dei miei valori, ho deciso di proseguire la mia esperienza con Fratelli d'Italia, condividendone la posizione rivendicata da Giorgia Meloni durante le consultazioni. Proseguiro' - ha concluso il consigliere regionale - in Basilicata a sostenere il presidente Bardi e a perorare le istanze del popolo lucano".