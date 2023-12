"Amo le patate, con l'AI tante ricette": tragicomica prima riunione di Amato

Amato e l'intelligenza artificiale, i collerghi del comitato: "Alterna alto e basso, riesce a cavarsela"

Il comitato per l'algoritmo, presieduto dall'85enne ex capo della Consulta Giuliano Amato, ha iniziato i lavori. Il gruppo dovrà stilare una relazione sull'impatto dell'intelligenza artificiale sull'editoria. Ma come se la sta cavando, l’ex premier, alle prese con codici e chatbot? Come si destreggia tra queste diavolerie moderne? "Mica devo costruire un computer", aveva replicato sornione Amato alle polemiche di chi notava un certo paradosso anagrafico nella sua nomina. Amato - si legge su Il Fatto Quotidiano - ha impostato il lavoro del comitato prevedendo una serie di audizioni. "Amato è sempre spiritoso – racconta una persona che ha partecipato alle prime sedute del comitato – e riesce a cavarsela. Uomo di mondo. Alterna l’alto e il basso; l’algoritmo all’abaco".

"L’altro giorno, - prosegue uno degli esperti della squadra Amato - durante una delle audizioni, ha tranquillizzato i giornalisti: "A me piacciono molto le patate. Grazie all’intelligenza artificiale, un giornalista in pochi istanti potrà sapere tutti i modi in cui posso cucinarle, così da arricchire il suo pezzo". Il comitato dovrà occuparsi anche di fake news. Basti pensare che quest'anno il governo ha imposto alle agenzie di stampa di dotarsi di un garante anti-bufale da assumere nelle redazioni. Al gruppo di Amato il compito di stabilire il futuro dell'editoria dopo l'esplosione dell'intelligenza artificiale.