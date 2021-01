Anche in Europa l’avvocato spopola: apprezzamento alto per Conte e Merkel

Il premier Giuseppe Conte e la cancelliera Angela Merkel sono gli unici due leader all'interno dell'Unione Europea il cui lavoro è apprezzato per la maggioranza dei proprio cittadini. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento del Global Leader Approval Rating Tracker.

Morning Consult Political Intelligence monitora il grado di approvazione per i leader governativi in Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Messico, Corea del Sud, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. I dati vengono aggiornati ogni settimana per tutti i 13 paesi, offrendo una visione in tempo reale delle mutevoli dinamiche politiche in tutto il mondo. Le valutazioni delle approvazioni si basano su una media mobile di sette giorni di residenti adulti in ciascun paese e le dimensioni dei campioni variano in base al paese.