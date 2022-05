Orlando (Pd): "Sui salari serve un patto. Taglio cuneo? Risorse pluriennali"

Elezioni: Orlando, 'mi auguro non siano a ottobre, vorrebbe dire non chiudere partite Pnrr'

''Abbiamo bisogno di un patto dove ogni parte sociale in qualche modo dia una mano ad affrontare alcuni temi relativi al mercato del lavoro''. Così il ministro del Lavoro, Ancdrea Orlando ospite di Maria Latella ail Caffe della Domenica, su Sadio 24. E parlando in particolare del taglio del cuneo fiscale dice: ''Abbiamo fatto molte proposte a Confindustria sul tema dei salari. quelle che si possono fare in una condizione di finanza pubblica con forti tensioni. non sempre ci siamo trovati disponibilità. Ma al netto di questo la questione fondamentale è che io credo che un ragionamento di questo genere vada fatto sedendosi attorno a un tavolo e cercando di capire soprattutto su base pluriennale dove si possano individuare delle risorse per una riduzione progressiva e anche quali possano essere le contropartite che si possono realizzare''.

Fisco: Orlando, per taglio cuneo servono risorse pluriennali - La riduzione del cuneo fiscale sul lavoro necessita "di una manovra pluriennale che riguarda tutto il governo e in primo luogo il ministero dell'Economia", anche perchè "l'Europa ci chiede contemporaneamente di non fare scostamenti e mette paletti per non mettere a a rischio la finanza". E' quanto ha affermato il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ospite di Maria Latella a Il Caffè della Domenica su Radio24. Orlando ha ribattuto anche a quanto detto dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi spiegando che si deve lavorare "ad un patto nel quale ogni parte sociale dia una mano per affrontare i temi". "Non è un'idea originale, sono mesi che se ne parla e le interlocuzioni anche iniziate e ci sono spunti su cui lavorare - ha detto il ministro - La vicenda della guerra ha sospeso il dialogo ma è una esigenza che resta e sarebbe indispensabile usare toni che aiutino questa richiesta di dialogo". Orlando ha affermato che "non è storicamente vero che sia stata fatta a me una richiesta. A ottobre abbiamo fatto molte richieste a Confindustria sui salari, sulle cose che si possono fare in una condizione di finanza pubblica con forti tensioni e non sempre abbiamo trovato una disponibilità. La cosa fondamentale è mettersi intorno ad un tavolo e capire sul piano pluriennale dove trovare le risorse - non credo che si possa fare un intervento tutto in una volta - e quali contropartite si offrono per un patto in cui ogni parte sociale dia una mano per affrontare i temi".

Elezioni: Orlando, 'mi auguro non siano a ottobre, vorrebbe dire non chiudere partite Pnrr' - ''Mi auguro che elezioni non siano a ottobre perchè vorrebbe dire che non riusciamo a chiudere una serie di partite che riguardano il Pnrr, questo è il punto fondamentale sul quale ci dovremo confrontare''. Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando alla trasmissione Il Caffe della Domenica su Radio24.

Orlando, alleanza M5s?Creare campo competitivo con le destre - L'alleanza con i Cinquestelle "'credo che la dobbiamo fare e che sia assolutamente necessario costruire un campo competitivo con la destra. Non capisco anche in questo caso i distinguo. Le alleanze si fanno tra forze diverse, altrimenti non serve un'alleanza. Cose comune ci sono a partire dalla lotta alle disuguaglianze, alla transizione ecologica e al riferimento all'Europa". E' quanto ha affermato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando parlando a Radio24 proponendo forme stabili di accordi "che creino una coalizione e faccia emergere anche pezzi di società, liste civiche che a livello locale sono alleate con noi". Orlando ha anche risposto ad una domanda sulle elezioni politiche, con l'intervistatrice Maria Latella che indicava tre date: fine ottobre, marzo 2023, maggio 2023". "Francamente tra marzo e maggio non vedo grandi differenze, mi auguro che non sia ottobre perché non riusciremmo a chiudere alcune partite che riguardano il Pnrr - ha affermato - Chi si prende la responsabilità di perdere queste riforme pagherà un rischio elettorale, non credo e spero che nessuno voglia correre questo rischio". Sul Pnrr Orlando ha sottolineato anche l'importanza di superare i nodi sulla legge per la concorrenza. "C'è il rischio di recessione e perdere i fondi del Pnrr sarebbe un suicidio del Paese, ognuno dovrà rinunciare ad un pezzetto del proprio punto di vista".

