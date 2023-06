Appalti Abruzzo, indagato il presidente del Consiglio Regionale Sospiri (Fi)

Appalti, tangenti e droga: 4 arresti a Pescara. Il presidente del consiglio regionale Sospiri (Fi) indagato per finanziamento illecito

Droga e tangenti, con la corruzione via d’accesso preferenziale per infiltrarsi nella pubblica amministrazione: dopo indagini di oltre un anno, la Guardia di Finanza di Pescara ha contestato numerosi reati, tra cui corruzione, turbata libertà degli incanti, peculato, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, a vario titolo, a diverse persone: il dirigente del Settore “Lavori Pubblici” del Comune di Pescara, un imprenditore edile e due pusher, colpiti oggi da provvedimenti di custodia cautelare in carcere; oltre a due collaboratori di fiducia del dirigente finiti nell'inchiesta.

Nel mirino anche il presidente del consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, indagato per finanziamento illecito politico elettorale: il politico di Forza Italia era stato candidato alle ultime elezioni politiche del 2022.

Le misure cautelari sono state disposte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, Fabrizio Cingolani, su richiesta della Procura della Repubblica di Pescara e sono state eseguite stamattina all’alba dai militari del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza, con l’ausilio dei cani anti-droga, dei baschi verdi e con il supporto dei mezzi aerei del reparto operativo aeronavale.