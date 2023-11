Arianna Meloni batte cassa con i big di FdI. Fino a 50mila euro per le Europee

FdI, Giorgia Meloni affida ad Arianna un compito chiave in vista della campagna elettorale per le Europee

Le elezioni Europee si avvicinano e per Giorgia Meloni quello sarà un momento cruciale, un largo consenso alle urne le consentirà di continuare a governare l'Italia ma anche di avere un peso specifico più importante a Bruxelles. Per questo la premier - riporta L'Espresso - avrebbe dato il delicato incarico alla persona di cui più si fida nerl suo partito. il compito di riscuotere da responsabile del tesseramento le quote necessarie per finanziare questa campagna elettorale Giorgia lo ha affidato alla sorella Arianna. La sorella della premier già il mese scorso aveva imposto ai dirigenti di tesserare più persone possibile entro il 16 ottobre. Ordine eseguito. In tutta Italia si è visto un incremento di circa il 40%. Ma adesso Arianna avrebbe chiesto anche una quota specifica a seconda del peso politico. A chi è ai vertici fino mille-duemila, ai novizi 300.

La sorella di Giorgia - prosegue L'Espresso - tiene in ordine il partito ma anche i conti. Si è parlato e scritto molto della sua possibile candidatura alle Europee. […] Sacrificio è la parola chiave. In vista delle elezioni europee. Fratelli d'Italia avrebbe chiesto ai suoi parlamentari e dirigenti di partito una cifra decisamente fuori dal comune: 50 mila euro a testa una tantum per finanziare la campagna. Eppure i parlamentari versano ogni mese la propria quota al partito, pari a mille euro ciascuno. E non sono neanche pochi: 118 deputati, 63 senatori. "Ma questa sarà una campagna in grande. Anche Salvini ha chiesto ai suoi 30 mila euro. Non bisogna stupirsi. E finora l'invito è rivolto soprattutto ai parlamentari più facoltosi e a nomi di peso", specificano da Fratelli d'Italia.