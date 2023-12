Arianna Meloni difende il suo Lollo: "Il treno fermato? L'ha fatto per lavoro"

Arianna Meloni, sulla fermata straordinaria del treno: "Orgogliosa di lui, è andato a lavorare"

"Sono stata orgogliosa di lui, ha trovato una soluzione" per arrivare a Ciampino "è andato a lavorare": lo ha detto Arianna Meloni, rispondendo - a margine della manifestazione di Fratelli d'Italia, Atreju in corso a Roma - a una domanda sulla fermata straordinaria del Frecciarossa di cui ha usufruito il marito e ministro Francesco Lollobrigida. "Quindi non le ha tirato le orecchie?", le hanno chiesto i giornalisti. "Sinceramente no, proprio no. In altri casi sì, in questo no".

Atreju, ministro Ciriani: "Schlein teme il confronto, non ha nulla da dire"

"Questa festa rimane la festa del confronto. Voglio essere polemico, perché il confronto non lo teme chi non scappa dal confronto, chi ha qualcosa da dire nel confronto, ma per chi non ha nulla da dire è meglio stare da un'altra parte. Ma l'occasione perduta non è per noi, sicuramente è per la Segretaria del partito democratico". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani nel corso del dibattito introduttivo di Atreju, la festa di Fratelli d'Italia in programma fino a domenica a Castel Sant'Angelo.