Assegno unico, c'è qualcosa di scandaloso che pochi sanno. Impressionante

Assegno unico, incredibile



Come Affaritaliani.it ha scritto molte volte, nell'assegno unico c'è una grave discriminazione che punisce vedove e vedovi che non ricevono dall'Inps la maggiorazione di 30 euro al mese a figlio perché il secondo genitore non lavora, anche se è morto.



Ora, anche dopo l'interrogazione parlamentare della leghista Laura Ravetto alla ministra Eugenia Rocella, l'Inps ha emesso una circolare che altro non fa che aggiungere discriminazione a discriminazione. La maggiorazione viene riconosciuta solo a chi è rimasto o rimasta vedovo o vedova quando era già partito l'assegno unico. E' chi a chi è rimasto vedovo/a prima? Niente. Zero. La toppa è peggiore del buco.



LEGGI LA CIRCOLARE INPS (Messaggio n. 724) - CLICCA QUI PER LEGGERLA