Assegno unico febbraio,quando arriva il pagamento? Famiglie in ansia, ma... Ecco la data e l'aumento

Assegno unico, che fine ha fatto il pagamento di febbraio? Milioni di famiglie se lo stanno chiedendo in queste ore e stanno tempestando di telefonate il call center dell'Inps: 803 164 da rete fissa e 06164164 da cellulare.

Fino al mese scorso, nel cassetto previdenziale della propria area personale sul portale dell'Inps almeno cinque o sei giorni prima compariva la data e l'importo del pagamento dell'assegno per i figli a carico. Ma da febbraio è cambiato e il giorno del bonifico arriva indicato solamente due giorni prima dell'effettivo accredito sul conto in banca o in posta.

I pagamenti dell'assegno unico di febbraio per chi già lo percepiva e non per le nuove domande, salvo conguagli a credito o a debito, vengono effettuati tra oggi, mercoledì 19 febbraio, e dopodomani, venerdì 21 febbraio.

L'incremento legato all'adeguamento al tasso di inflazione, dai primissimi esempi su alcuni casi dopo già è visibile data del bonifico e la cifra è dell'1,03%. Ma in taluni casi può variare e attestarsi anche allo 0,8%, specie in assenza di figli minori con disabilità.



