Assegno unico febbraio, pagamento in ritardo. Ora c'è la data con un aumento

Assegno unico febbraio, pagamento in ritardo (ma con aumento)



Si sono sbloccati i pagamenti dell'assegno unico di febbraio. Questa mattina abbiamo scritto di un ritardo dell'Inps e della preoccupazione di molte famiglie, ora stanno arrivando gli avvisi di pagamento.

Questo mese l'assegno unico, per chi non percepisce il reddito di cittadinanza, arriverà attorno a mercoledì 22 febbraio.

Non solo, la cifra è aumentata rispetto al mese di gennaio, per via della rivalutazione all'inflazione, di circa l'8,4%.