Assegno unico febbraio, pagamento in ritardo. Che cosa succede con l'Inps?

Assegno unico febbraio, pagamento in ritardo. Ritardo generalizzato?



Siamo ormai al 15 del mese e solitamente sul sito dell'Inps è già arrivato da giorni l'annuncio del pagamento dell'assegno unico per il mese corrente. A febbraio ancora nulla, nessuna comunicazione. E il nuovo sito Inps non aiuta visto che è diventato certamente meno chiaro e meno fruibile per gli utenti.



Che cosa sta succedendo? Pare, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, che ci sia un ritardo generalizzato nei pagamenti dell'assegno unico di febbraio. Una sorta di giallo, visto che a gennaio erano arrivati più o meno in questo periodo.



Chiamando il call center dell'Inps la risposta è sempre la stessa: "Attendere, c'è tempo fino a fine mese". Ma c'è un ritardo rispetto ai mesi precedenti, che cosa sta succedendo? E' giallo.