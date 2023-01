Assegno unico, importanti novità in arrivo. Ecco che cosa potrebbe succedere

Assegno unico 2023



Il mancato riconoscimento alle famiglie monogenitoriali, in molti casi vedove e vedovi con figli anche piccoli, della maggiorazione di 30 euro a figlio al mese nell'assegno unico, tolta dall'Inps da ottobre 2022, in quanto il secondo coniuge non lavora, anche se in molti casi è morto, "è nota al ministero dell'Economia e delle Finanze", spiegano fonti del Mef.

Non è facile trovare una soluzione, come in ogni provvedimento servono le coperture. Ma sapere che al Mef sanno della questione e, probabilmente, ci stanno lavorando fa sperare un milione di famiglie monogenitoriali che ogni mese non percepiscono 30 euro a figlio per un legge sbagliata fatta dal Pd.