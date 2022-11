Assegno unico, cambia tutto. Più soldi. Ecco per chi e quanti soldi in più

Assegno unico cabiamenti in arrivo



Isee, cambia tutto. I nuovi criteri e l'impatto sull'assegno unico



L'Assegno Unico universale per le famiglie ha raggiunto 9,2 milioni di figli nel primo semestre di applicazione marzo-agosto 2022 .

Lo comunica l'INPS, informando della pubblicazione dei dati sulla nuova prestazione di assistenza per i genitori che ha sostituito molte misure vigenti in precedenza.

Viene specificato - scrive https://www.fiscoetasse.com/ - che la spesa relativa ai nuclei non percettori di RdC risulta pari a 7,3 miliardi di euro, in riferimento a una platea di circa 5,4 milioni di richiedenti e 8,7 milioni di figli beneficiaridi almeno una mensilità; l'importo medio mensile nazionale è di 145 € per figlio .

Il 47% dei figli raggiunti dalla misura si concentrano al Nord, e per essi si osservano importi medi più modesti avendo livelli di ISEE più elevato, mentre al Sud vi è una minore consistenza di beneficiari (34%) che ricevono pero importi mensili mediamente più alti, dati i livelli di ISEE mediamente più bassi in queste aree. In particolare:

il valore minimo dell’importo si registra nella Provincia autonoma di Bolzano, dove per ciascun figlio si ha un importo mensile pari a 132 €;

il valore massimo, pari a 166 € per ciascun figlio, si registra in Calabria.

Per le famiglie con figli disabili si segnala invece un importo medio di livello più elevato di quelli generali: in termini medi l’importo del mese di agosto erogato ai

figli disabili risulta pari a 204€, con importi che variano:

da 242€ per il livello minimo di ISEE

a poco meno di 100€ per chi ha rinunciato alla presentazione della dichiarazione ISEE.

Si ricorda che l’importo base dell’assegno per ciascun figlio minore, in assenza di maggiorazioni, attualmente va:

da un minimo di 50 €, in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro,

ad un massimo di 175 € per le famiglie con ISEE fino a 15mila euro.

L’assegno viene corrisposto dall’INPS a domanda, tranne per i nuclei familiari che percepiscono il Reddito di Cittadinanza (RdC), per i quali l'erogazione avviene automaticamente sulla base dei dati già in possesso dell'INPS.

Assegno unico universale domande e aumenti 2023

Il direttore generale dell'Inps ha dichiarato che dal prossimo anno non sarà necessario fare domanda per l'assegno unico a meno che non ci siano variazioni dei requisiti della famiglia ovvero :

maggior numero di figli,

raggiungimento dell'età che li esclude dall accesso (22 anni)

modifica dell’Isee cioè variazioni di reddito o del patrimonio del nucleo familiare

Infine è importante sottolineare che l’assegno unico , come le altre prestazioni INPS , è correlato all'andamento dell'inflazione .

Quindi visto il recente forte innazamento dell'indice dei prezzi degli ultimi mesi, a gennaio 2023 l'importo mensile sarà rivalutato almeno del 9% ( ipotesi di tasso a annuale2022 ad oggi) Il valore dell'assegno unico mensile dovrebbe passare quindi :

da 175 euro a 196 euro, per le famiglie con ISEE a 15mila euro

da 50 a 55 euro mensili, per chi ha un Isee superiore a 40mila euro.