Assemblea Pd, Letta chiede il via libera al nuovo manifesto. SEGUI LA DIRETTA

Assemblea Pd, segui la diretta

Sulle note dell'Inno nazionale è iniziata a Roma, all'auditorium Antonianum, l'assemblea nazionale del Pd, chiamata ad approvare il Manifesto dei valori e il regolamento che, tra l'altro, prevede la possibilità di voto anche on line per le primarie nel caso in cui l'elettore sia impossibilitato ad andare fisicamente ai gazebo. Nel corso dell'assemblea verranno illustrati il Manifesto e la Bussola, frutto, quest'ultima, dei questionari inviati dai circoli e termine base del Manifesto. Ieri la mediazione del segretario Enrico Letta ha portato all'elaborazione di un dispositivo - una sorta di preambolo al Manifesto - che dovrebbe evitare intoppi nell'approvazione.