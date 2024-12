Atreju ormai è la terza camera, gli ospiti di Meloni: da Conte a Milei al primo ministro libanese. Ma Schlein...

Atreju, dopo Musk tocca a Milei. Tutti gli ospiti (e le grandi assenze) della kermesse di FdI

Da quando al governo c'è Giorgia Meloni non è più una semplice kermesse di Fratelli d'Italia ma è diventata di fatto una sorta di terza camera visti gli ospiti invitati. Parliamo di Atreju, l'evento politico organizzato ogni anno da FdI che si svolgerà dall'8 al 15 dicembre al Circo Massimo di Roma. Se la scorsa edizione era stata caratterizzata dalla presenza di Elon Musk, quest'anno tutti i riflettori sono puntati sul presidente dell'Argentina Xavier Milei, grande amico di Meloni. Economista antisistema che si autodefinisce libertario, viene spesso paragonato a Donald Trump e Jair Bolsonaro. Il suo biglietto da visita in campagna elettorale era una motosega, che accendeva durante i suoi comizi e che simboleggiava la sua voglia di tagliare col passato.

Se l’estrema destra sente un'affinità profonda con Milei, a intrigare molti è il suo libertarismo, una filosofia politica nata negli Stati Uniti per difendere la libertà individuale dall’ingerenza dello stato. Tra gli obiettivi del presidente argentino ci sono la soppressione della Banca centrale, la dollarizzazione dell’economia, la deregolamentazione selvaggia e il taglio radicale delle spese dello stato. Oltre a Milei, saranno presenti ad Atreju anche altri big della politica italiana e non solo.

Ci sarà Giuseppe Conte, ma non Elly Schlein e i meloniani - riporta Il Corriere della Sera - raccontano di un accordo tra la segretaria e la premier per cavarsi d’impaccio, del tipo "tu l’anno scorso mi hai detto di no e io quest’anno non ti invito". L’ex premier ed ex leader del Pd Enrico Letta invece ci sarà e dialogherà con il neo vicepresidente dell'Ue Raffaele Fitto. Matteo Renzi è rimasto fuori: "Lo scorso anno avevo menato come un fabbro e non mi hanno più invitato". Presente anche il primo ministro libanese Mikati.