Autonomia differenziata, gli italiani divisi: solo il 25,6% è favorevole

Sondaggi autonomia differenziata: il 36,5% degli italiani è totalmente contrario alla proposta

L'indagine del Termometro Politico si è occupata di uno dei temi più discussi della settimana, ovvero l’autonomia differenziata. Il campione risponde in maniera decisamente variegata, con grande equilibrio tra favorevoli e contrari.

La risposta più gettonata è comunque negativa e il 36,5% è totalmente contrario alla proposta in quanto si tratta di una forma di egoismo da parte delle Regioni più ricche, e può solo far aumentare le diseguaglianze.

Dall’altra parte, il 25,6% crede che fosse ora, in quanto le Regioni amministrano meglio dello Stato centrale e quelle più virtuose hanno diritto ad avere più competenze.

Per quanto riguarda le risposte intermedie, un 19,9% del campione si ritiene abbastanza favorevole ma con la condizione che si vigili affinché tutti gli italiani godano delle stesse prestazioni minime. Infine, il 15,7% afferma che per quanto l’autonomia sia giusta, deve essere la stessa per tutte le regioni: “non dovrebbe essere consentito ad alcune di avere più potere di altre”.