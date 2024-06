Autonomia, rissa alla Camera: Donno (M5s) a terra colpito da Iezzi (Lega)

Una rissa tra parlamentari è scoppiata nell'aula della Camera durante la discussione dell'autonomia differenziata e il deputato del movimento cinque stelle, Leonardo Donno, che stava cercando di dare una bandiera tricolore al ministro Calderoli, è stato colpito ed è caduto a terra.

GUARDA IL VIDEO DELLA RISSA

Subito dopo è stato portato via dall'aula in carrozzina. Secondo quanto riferito da Marco Grimaldi di Avs, a strattonare e colpire il pentastellato Donno sarebbe stato un deputato leghista, nel parapiglia delle proteste.

''Tutto è iniziato con il gesto irrispettoso e oltraggioso di Donno...''. In Transatlantico a Montecitorio, sciamano giornalisti e deputati dopo la bagarre finita a scazzottate in Aula durante l'esame del ddl sull'Autonomia differenziata. Che ora, secondo alcuni parlamentari del centrodestra, dopo quanto accaduto, potrebbe essere a rischio approvazione. Federico Mollicone, esponente di Fratelli d'Italia, racconta che ad accendere gli animi è stato la provocazione del cinque stelle Leonardo Donno che ha provato ad avvolgere con il tricolore il ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli: ''Donno in maniera sarcastica e irrispettosa voleva mettere sulle spalle di Calderoli la bandiera italiana. A quel punto è scattato il parapiglia ma senza contatto fisico''. Mollicone non ha dubbi quando gli hanno chiesto se l'esponente pentastellato è stato colpito dal leghista Igor Iezzi: ''Donno si è buttato a terra e ha fatto una sceneggiata...''.