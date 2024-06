Autonomia, Salvini risponde a Occhiuto: "Chi è capace non deve temerla"

"Sarà una grande opportunità di crescita per il Sud"

Il governatore della Calabria Roberto Occhiuto che ha espresso forti critiche alla riforma dell'autonomia differenziata approvata oggi "si dovrebbe rileggere il programma elettorale e il testo della legge approvata dall'intero centrodestra, sarà una grande opportunità di crescita per il Sud, di migliorare i servizi per i cittadini, pensiamo ai beni culturali e al patrimonio inarrivabile che detiene il Sud e che ora potrà finalmente valorizzarlo". Lo ha detto il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a margine della festa per i 50 anni de Il Giornale. "Chi è capace non ha nulla da temere dall'autonomia" ha concluso Salvini.