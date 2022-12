Toti: "Autonomie regionali differenziate in vigore nel 2025". Intervista

Toti: "La Regione Liguria ha chiesto le competenze su cultura, logistica, energia, ambiente"



"Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all'unanimità la richiesta di autonomia differenziata in base ai criteri del Titolo V della Costituzione", spiega ad Affaritaliani.it il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "Più di due anni fa abbiamo inviato la richiesta al ministero degli Affari regionali, ci sono stati anche tavoli tecnici. Poi tutto si è bloccato con le varie crisi di governo. Ora spetta al governo. Il ministro Calderoli due settimane fa ci ha convocato spiegandoci la sua road map che prevede un testo di legge base sull'autonomia e poi singoli accordi. Il testo è già stato trasmesso alla Conferenza delle Regioni ed è stato discusso anche all'ultimo festival delle Regioni che si è tenuto a Milano. Aspettiamo che Calderoli porti il provvedimento in Parlamento".

"La Regione Liguria ha chiesto le competenze su cultura, logistica, energia, ambiente. Filosoficamente posso dire - spiega Toti - che abbiamo chiesto le competenze che possono modernizzare ed efficientare i vari passaggi burocratici. Facendo qualche esempio, si parla delle autorizzazioni ambientali e della logistica della portualità. Insomma, il nostro core business".

Sui tempi del via libera finale all'autonomia differenziata, il Governatore ligure spiega: "Sto alle previsioni del ministro Calderoli, secondo il quale nell'autunno del 2023, prima della prossima sessione di Bilancio, ci dovrebbe essere stato l'ok al testo base per poi far partire il dialogo con le singole Regioni per arrivare agli accordi. Successivamente ogni intesa, probabilmente nel 2024, tornerà in Parlamento per l'approvazione definitiva. Diciamo quindi che entro la fine della legislatura regionale, nel 2025, l'autonomia dovrebbe essere in vigore".

Infine, alle critiche dei Governatori del Sud che temono di essere penalizzati, Toti replica: "Mi preoccuperei dell'opposto, semmai. Cioè se le cose restassero così. Dopo 70 anni di mancata autonomia il Sud è rimasto indietro e non credo proprio che possa recuperare il gap lasciando l'ordinamento identico a quello attuale. E' vero il contrario, l'autonomia è un'opportunità per tutte le Regioni, comprese quelle meridionali", conclude.