Autonomia, Zaia: "Proseguire con determinazione il lavoro intrapreso. Applicazione concreta e virtuosa della legge"

"Il Veneto continuerà a essere protagonista di questo percorso"



"L’autonomia è una sfida che ci impegna a proseguire con determinazione il lavoro intrapreso, convinti che questa riforma rappresenti un’opportunità unica per il nostro Paese". Con queste parole il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, intervistato da Affaritaliani.it, commenta il sondaggio dell'istituto demoscopico Lab21.01 (per Affaritaliani.it) secondo il quale lo stesso Governatore del Veneto con il 66,8% (dato in crescita rispetto alla precedente rilevazione) risulta essere nettamente il presidente di regione con il più alto gradimento d'Italia.



"Valorizzare le peculiarità di ogni territorio, senza pregiudicare l’unità nazionale, significa costruire un’Italia più forte e moderna. Il Veneto continuerà a essere protagonista di questo percorso, puntando su un’applicazione concreta e virtuosa della legge, per garantire un futuro di crescita e benessere condiviso", conclude Zaia.



