Ue, il M5S 'richiama' il Pd: "Fare fronte comune per un'Europa di pace e progresso e non di guerra"

"All'interno del Partito Democratico c'è un dibattito che rispettiamo ma allo stesso tempo auspichiamo che il fronte progressista sia unito e chiaro in questo momento storico che fa da spartiacque nella storia". Lo afferma ad Affaritaliani.it Vittoria Baldino, deputata del Movimento 5 Stelle e membro della commissione Difesa di Montecitorio, all'indomani della manifestazione dei pentastellati a Strasburgo contro il piano di riarmo voluto dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Il fronte progressista deve essere compatto nel pretendere che l'Europa abbia un ruolo importante e non rimanga solo ad assistere come spettatrice provando ad aggrapparsi per contare qualcosa. Se c'è una grande sconfitta in questa fase è proprio l'Europa. Il piano di riarmo di Ursula von der Leyen è scellerato e non ha alcuna visione politica. L'Unione europea ha già abbastanza rifornimenti militari e spende più della Russia in armi stando dietro solo a Stati Uniti e Cina. Tra l'altro si tratta di un piano non strutturato e non coordinato con linee di credito a debito per acquistare armi senza l'idea di un esercito comune, di una politica estera e di difesa comune".



"In questo momento c'è una grave carenza di leadership in Europa", sottolinea Baldino. E non può essere von der Leyen la leader per il rilancio dell'Ue? "No, non ha alcuna autorevolezza e brancola nel buio totale, verrà ricordata per un piano di riarmo che concede margini ai paesi europei per investire in armi piuttosto che per la sanità, per il lavoro, e per le industrie. Questa UE è fatta da piccoli uomini e piccole donne senza spina dorsale che sul conflitto russo ucraino hanno sbagliato tutto, adottando una strategia completamente fallimentare, basata sull'idea folle di battere la russia militarmente e il risultato ottenuto è che la pace si sta realizzando sopra le loro nostre teste, che sono anche le nostre teste subendo supinamente le decisioni di Washington, prima di Biden e ora di Trump". Poi l'appello al Pd: "Se il fronte progressista vuole davvero contare deve tendere allo sviluppo sociale ed economico e fare fronte unito per un'Europa di pace, solidarietà e progresso e non di guerra". Infine Baldino conferma che il 15 marzo il M5S non sarà in piazza per difendere l'Unione europea: "Assolutamente no. Questa Europa non ci piace, per niente. Noi avremo la nostra piazza il 5 aprile per chiedere al governo un impegno a sostegno delle famiglie, delle imprese e contro il riarmo", conclude la parlamentare del M5S.



